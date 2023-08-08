В Ульяновской области задержан мэр Димитровграда Андрей Большаков

Как стало известно «Ъ-Волга» из неофициальных источников, во вторник утром в Димитровграде задержан глава администрации города Андрей Большаков. Он был задержан в автомобиле, когда въезжал во двор администрации города. По информации очевидцев, сначала мэр Димитровграда заблокировался в автомобиле, но силовики открыли дверь, разбив стекло и положили мэра на асфальт.

По предварительной информации, Андрею Большакову предъявляют получение взятки.

В это же утро задержан еще ряд высокопоставленных лиц. Причины задержания пока никто не комментирует. В следственном управлении СКР заявляют, что этим делом занимаются не они.

Андрей Большаков был назначен главой администрации Димитровграда по итогам конкурсного отбора кандидатов в январе 2022 года. Считалось, что на него делали ставку администрация губернатора и партия «Единая Россия».

Сергей Титов, Ульяновск