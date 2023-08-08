Бывший депутат Госдумы предстанет перед судом за взятки на посту директора воронежского филиала экономического университета

Управление Следственного комитета России по Воронежской области сообщило о завершении расследования уголовного дела о получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) в отношении бывшего директора воронежского филиала высшего учебного заведения. В ведомстве не назвали имя обвиняемого в двух эпизодах. Согласно картотеке дел Центрального райсуда, вчера в него поступило дело о взятках в отношении экс-главы филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Александра Сысоева — бывшего первого замглавы администрации Воронежской области, экс-депутата Госдумы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УМВД России по Воронежской области, поступивших в следственный орган в апреле этого года. По версии следствия, с 2 февраля 2018 года по 20 мая 2021-го бывший директор воронежского филиала высшего учебного заведения как лично, так и через посредника получил от двух студентов в качестве взятки свыше 390 тыс. руб. Деньги предназначались за проставление положительных оценок по зачетам и экзаменам по учебным дисциплинам, а также ликвидацию ранее имевшихся академических задолженностей без фактической проверки у студентов знаний и навыков.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, добавили в Следственном комитете.

Сейчас воронежский филиал вуза возглавляет Юрий Вакулин.

Сергей Толмачев

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