Метродепо «Московское» в Петербурге отремонтируют за 2,8 млрд рублей

СПб ГУП «Петербургский метрополитен» объявило конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Московское». В предполагаемые работы также будут включены пожарный проезд и деповские пути, находящиеся на Витебском проспекте. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,833 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно опубликованному техзаданию, помимо железнодорожных путей в здании необходимо будет отремонтировать фасады с оконными заполнениями, заменить оборудования тяговой сети, системы подачи сжатого воздуха, отопление, тепло- и водоснабжение с водоотведением, а также другие инженерные коммуникации.

Работы должны быть окончательно завершены до конца декабря 2025 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 августа. Итоги тендера планируется подвести 29 августа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский метрополитен также намерен потратить 12 млн рублей на закупку овощей и фруктов для организации общественного питания предприятия.

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