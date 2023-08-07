Петербургский метрополитен потратит 12 млн рублей на закупку овощей и фруктов

ГУП «Петербургский метрополитен» объявил конкурс на закупку продуктов для организации общественного питания предприятия. Соответствующая карточка опубликована на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта — 12 млн рублей.

По техническому заданию, на эту сумму подрядчик должен поставить предприятию капусту, морковь, лук, огурцы, сельдерей, имбирь, редьку, базилик, мяту, грибы, несколько сортов яблок, виноград, хурму, авокадо, гранат, орехи, плоды шиповника и прочее.

«Необходимое количество товаров определить невозможно. Количество определяется, исходя из фактической потребности заказчика в товаре. Оплата осуществляется по цене единицы»,— говорится в документации.

Также отмечается, что подрядчиками могут выступать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Дата окончания приема заявок — 21 августа.

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