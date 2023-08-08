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Коммерсантъ FM
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93,8% российских родителей заявили о росте затрат на подготовку ребенка к школе

В 2023 году подготовка ребенка в школу стала дороже по сравнению с прошлым годом, об этом по результатам опроса платформы «Актион Образование» заявило 93,8% российских родителей. На подготовку ребенка к школе 34,4% опрошенных потратили до 40 тыс., 38,5% родителей — до 20 тыс. руб.

Согласно результатам исследования, материалы которого приводит Forbes, самой большой статьей расходов для 95,7% опрошенных родителей стала одежда. Значительные суммы также уходят на:

  • покупку канцелярии (об этой категории сообщило 49,7% респондентов),
  • оплату репетиторов для подготовки к школе (29,1%),
  • организацию учебного места для ребенка (27%),
  • покупку учебников (13%),
  • подарки на школьную линейку (6,2%).

Из опроса также следует, что 34,4% родителей российских школьников потратили на подготовку ребенка к школе до 40 тыс., 38,5% опрошенных родителей — до 20 тыс. руб. 13% родителей на подготовку ребенка к новому учебному году потратили до 50 тыс., еще 6,6% участников опроса — до 70 тыс. руб.

В опросе платформы «Актион Образование» приняли участие 1220 родителей детей от семи до 18 лет из разных городов России.

Милена Костерева

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