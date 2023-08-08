MIUZ Diamonds предлагает заниматься любимым хобби в бриллиантах

Выбрать себе дело по душе стало целью практически каждой современной женщины. И это прекрасно, ведь хобби, наряду с покупкой ювелирных украшений с драгоценными камнями от MIUZ Diamonds, один из лучших способов признаться себе в любви. Для занятий спортом или танцами отлично подойдут гибкие «теннисные» браслеты и колье из коллекции Grace. Сияние множества бриллиантов поможет настроиться на хорошую игру или партию танго — бриллиантовые ленты колье и браслета насчитывают 104 и 42 бриллианта соответственно. Каждый камень имеет эталонную круглую огранку с 57 гранями и обрамлен в оправу из белого золота, а мягкие подвижные соединения делают украшения комфортными при самых стремительных движениях.

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