Приговор положили на ствол

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде рассмотрел жалобу на пожизненный приговор Ильназу Галявиеву за убийство семи школьников и двух учителей и взрывы в гимназии №175 в Казани в мае 2021 года. Адвокат Руслан Нуриахметов попросил вернуть дело на новое рассмотрение, сославшись на противоречия двух психолого-психиатрических экспертиз, одна из которых установила у стрелка параноидную шизофрению, а вторая признала его вменяемым. Защита доказывала и отсутствие крупного ущерба Казани от взрыва самодельной бомбы в гимназии. Приговор был оставлен в силе, Ильназ Галявиев до конца жизни останется в колонии особого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Казанского стрелка Ильназа Галявиева по видеоконференцсвязи с Верховным судом Казани представлял адвокат по назначению Руслан Нуриахметов. Осужденный не пожелал лично участвовать в процессе обжалования своего пожизненного срока, состоявшегося в четвертом апелляционном суде.

Обстоятельства резонансного преступления, за которое Ильназ Галявиев получил высшую меру наказания, напомнил председательствующий судья Николай Волков. 11 мая 2021 года 19-летний бывший ученик казанской гимназии №175 открыл в ней стрельбу по людям. Вооруженного гладкоствольным ружьем Hatsan Escort молодого человека заметили еще с улицы, но сделать с ним ничего не смогли: на входе в здание Ильназ Галявиев ранил 19-летнюю Алину Садыкову и 62-летнего работника школы Мулланура Мустафина.

Юноша с ружьем перемещался по школе и стрелял в тех, кто попадался ему на пути. Ученики и учителя заблокировались в классах, взрослые успели нажать тревожную кнопку и вызвать силовиков.

На третьем этаже гимназии в аудитории нападавший убил семь учеников восьмого класса и двух учителей. В коридоре Ильназ Галявиев использовал самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Ранения, по данным следствия, получили 139 человек, всего пострадавшими от вооруженного нападения на гимназию были признаны 667 граждан.

Еще до приезда спецназа стрелка задержал находившийся в отпуске полицейский Ленар Мусин, проезжавший мимо гимназии. Ильназ Галявиев полностью признал вину в содеянном: нападение на гимназию он готовил заранее, за неделю опубликовав свои планы в Telegram-канале «Бог». Охотничье ружье он купил легально, оформив через госуслуги охотничий билет и лицензию Росгвардии на приобретение оружия, а также обучился стрельбе на курсах телохранителей. Взрывчатку юноша изготовил по инструкциям из интернета, а компоненты приобрел в хозяйственных магазинах.

Перед нападением 11 мая стрелок попытался сжечь свою квартиру с помощью селитры.

Следствие доказало, что Ильназ Галявиев решил напасть на школу, попав под влияние субкультуры «Колумбайн» (признана в РФ террористической и запрещена).

В апреле 2023 года Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галявиева в убийстве более двух лиц, изготовлении и хранении взрывчатки, а также уничтожении и повреждении чужого имущества. Его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима, оштрафовали на 240 тыс. руб. и обязали компенсировать моральный вред потерпевшим.

Адвокат казанского стрелка Руслан Нуриахметов обжаловал этот приговор, попросив вернуть уголовное дело на новое рассмотрение. Защитник сослался на противоречия в выводах двух психолого-психиатрических экспертиз. Эксперт Национального медицинского центра психиатрии и наркологии имени Сербского выявили у стрелка параноидную шизофрению: согласно заключению, в момент нападения он не осознавал опасность своих действий. Повторная экспертиза признала его вменяемым. Поэтому выводы экспертов противоречат друг другу, в том числе, в вопросе, нуждается ли Ильназ Галявиев в принудительном лечении, подчеркнул адвокат.

Он также попросил оправдать своего подзащитного по эпизоду со взрывом, поскольку значительность причиненного муниципалитету ущербу не доказана, как и умысел на повреждение имущества школы: взрывом он хотел убить людей.

Доводы защиты раскритиковал гособвинитель Сергей Лукоянов. Он подчеркнул, что Ильназ Галявиев произвел более 30 выстрелов в своих жертв, купил свыше 500 патронов с картечью и изготовил взрывные устройства, начиненные гайками, и тщательно готовился к нападению.

«В результате взрыва десятки людей, большинство из которых дети, получили ранения разной степени тяжести и посттравматические расстройства. Суд первой инстанции подробно изложил в своем решении, почему отвергает доводы первой психиатрической экспертизы: Галявиев интересовался движением „Колумбайн“, пропагандирующим массовые убийства детей, долго собирал информацию. До убийств Галявиев был несколько раз обследован психиатрами, в том числе, при получении разрешения на оружие, никаких отклонений у него не нашли», — сообщил прокурор, попросив не изменять стрелку приговор.

В итоге судебная коллегия поддержала позицию прокуратуры, оставив в силе наказание с пожизненным сроком. Трое судей решили присудить одной из потерпевших компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб (ранее суд в Казани взыскал с Ильназа Галявиева в пользу потерпевших в общей сложности 22 млн руб.).

Его адвокату из госбюджета по решению суда выплатят 2,2 тыс. руб. за представительство осужденного в апелляции.

Роман Рыскаль