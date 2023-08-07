«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Сегодня речь пойдет о технологическом сегменте. Позитивная ситуация складывается в компании Positive Technologies. Она остается на российском фондовом рынке одной из самых быстро растущих компаний, если не самой. Какие еще варианты могут быть интересны инвесторам в данном сегменте? Куда вложить деньги? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с инвестиционным стратегом компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Не так давно мы говорили именно о технологическом сегменте. И одна из рекомендаций с вашей стороны — это акции Positive Technologies. Вы ставили цель 2,1 тыс. за бумагу. Тогда ее бумаги были по 1,7 тыс. руб. за штуку. Они прошли это значение и достигли ровно этих уровней, даже чуть больше. Сейчас акции Positive Technologies торгуются по 2, 14 тыс. за штуку. Отчетность компании была на прошлой неделе. А есть ли в технологическом секторе какие-то новые идеи?

Сергей Суверов: В данном сегменте не так много хороших бумаг на российском фондовом рынке, но я бы обратил внимание на начало работы инвестиционной платформы Zorko. Она создана совместно с Московской биржей и фокусируется на идеях пре-IPO — то есть покупке бумаг каких-то организаций до их выхода на IPO. Тем самым зарабатывается сверхприбыль. Сейчас идет размещение достаточно интересной компании Hyper, она позволяет заработать на электромобилизации транспорта. Hyper инвестирует в городскую сеть быстрых зарядных станций под загрузку транспорта городских автопарков — это каршеринг и такси.

В данном случае прибыль этой компании формируется на том, что она покупает электроэнергию по 7-9 руб. А услуга по зарядке HiCar стоит 13-15 руб. Hyper будет масштабировать свой бизнес и уже на днях может показать положительную EBITDA. Если выручка составит 7-10 млрд руб., то уже в 2025-2026 году будет IPO. То есть сейчас можно на ранней стадии вложить деньги в ее акции на платформе Zorko, а после IPO продать их и хорошо заработать.

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