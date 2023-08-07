Умер иллюстратор детских сказок Николай Устинов

В Москве на 87-м году жизни умер заслуженный художник РСФСР, иллюстратор детских сказок Николай Устинов. Причиной смерти названа сердечная недостаточность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«В квартире в Большом Афанасьевском переулке было обнаружено тело 86-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность»,— сообщает Regnum со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Николай Устинов известен как иллюстратор детских сказок. Он оформил более 300 книг, включая зарубежные издания, в том числе сказки Ганса Христиана Андерсена и братьев Гримм. Народный художник России, заслуженный художник РСФСР.

Александр Кислов