Астраханца будут судить за кражу икон

Жителя Астрахани обвиняют в краже нескольких икон. Подробностями расследования поделились в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Следователи выяснили, что в прошлом году ныне 40-летний астраханец нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже четырех икон в Володарском и Камызякском районах. Мужчина выбирал момент, когда продавцов не было дома, взламывал двери, проникал в дома и крал иконы. Уточняется, что до мест совершения преступлений фигурант добирался на такси.

Мужчине вменяют кражу следующих предметов: икон «Апостол Петр и Павел», «Знамение Пресвятой Богородицы», «Пресвятая Богородица с младенцем», «Христос Вседержитель», «Воскресение Христово с двунадесятыми праздниками», «Богородица Всех скорбящих радость», большого металлического креста «Распятие с предстоящими» , а также иконной доски с тремя иконами-клеймами в подборе. Согласно заключению эксперта, перечисленное имеет особую историческую, художественную и культурную ценность. Причиненный потерпевшим ущерб оценили в 434 тыс. руб. Часть похищенного астраханец успел продать скупщикам и антикварам.

Оперативники изъяли у подозреваемого четыре иконы. Мужчину заключили под стражу. Сейчас дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд. Астраханцу грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб.

Дарья Васенина

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