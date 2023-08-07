В Лахта-Ольгино построят новый спорткомплекс

В муниципальном округе Лахта-Ольгино Приморского района Санкт-Петербурга появится новый спортивный комплекс. Городские власти одобрили целевое предоставление земельного участка для его строительства на Соловьиной улице.

Как сообщили 7 августа в пресс-службе Смольного, инвестором проекта является частное образовательное учреждение «Школа "Таурас"». Площадь планируемого комплекса составит около 1,5 тыс. кв. метров. Предполагаемые сроки строительства не уточняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще один новый спорткомплекс намерены построить в Красногвардейском районе Петербурга. Кроме этого, в Калининском районе должна появиться еще одна ледовая арена.

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