В Петербурге построят новый спорткомплекс и ледовую арену

В Красногвардейском районе города постоят новый спортивный комплекс, а в Калининском — ледовую арену. Соответствующее решение было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова, сообщают 31 июля в пресс-службе Смольного.

Новый спорткомплекс появится на месте старого крытого помещения на Белорусской улице. Планируется увеличить его площадь и расширить парковку. Как рассказали в пресс-службе, решение принято в рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге».

Ледовая арена же появится в Калининском районе. Ее построит компания «Б12» на Пискаревском проспекте на месте объекта бытового обслуживания.

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