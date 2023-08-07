Малый и средний бизнес на 16% увеличил кредитный портфель в ВТБ

За первые шесть месяцев 2023 года представители малого и среднего предпринимательства (МСП) из числа клиентов ВТБ на 16% с начала года увеличили кредитный портфель. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Обозначенный кредитный портфель превысил 2,28 трлн руб. Портфель привлеченных средств увеличился также на 16% и достиг 2,7 трлн руб. Речь идет о более чем 1 млн клиентов.

За первое полугодие банк заключил более 17,3 тыс. кредитных договоров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на треть.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников полагает, что влияние на кредитную активность МСП в первом полугодии оказали «стабильные ставки и сформировавшийся ранее отложенный спрос». Значительную роль в развитии рынка кредитования, отметил господин Бортников, продолжают играть государственные программы, учитывающие интересы широкого круга предприятий МСП в рамках курса на импортозамещение, развитие отечественного производства и других задач.

В банке рассчитывают на дальнейший рост кредитного портфеля. Отмечается, что поспособствовать процессу должны «новейшие скоринговые разработки банка и цифровизация продуктов». Кредитная организация намерена продолжить оказывать поддержку объектам МСП. «Этим принципом мы руководствуемся и в подготовке к реализации проекта по интеграции банка „Открытие“, который станет одним из приоритетных во втором полугодии. Мы уже запускаем новую цифровую платформу обслуживания среднего и малого бизнеса для клиентов двух банков и новых пользователей», — рассказал Денис Бортников.

Объем банковских гарантий ВТБ для представителей МСП вырос в первом полугодии 2023-го на 11% и превысил 549 млрд руб. Во втором квартале этого года финансовая организация увеличила предельную сумму и расширила линейку гарантий с возможностью онлайн-оформления.

Дарья Васенина

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