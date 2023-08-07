В Петербурге построят четвертую очередь фармзавода Solopharm

Правительство СанктПетербурга одобрило заключение соглашения по строительству ООО «Гротекс» фармацевтического завода в Красногвардейском районе города. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа компании по производству жидких стерильных препаратов Solopharm. Сотрудники нового завода по производству твердых лекарственных форм, капсул и таблеток на производстве.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Работа компании по производству жидких стерильных препаратов Solopharm. Сотрудники нового завода по производству твердых лекарственных форм, капсул и таблеток на производстве.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Промышленный объект, который возведут на Индустриальном проспекте, станет четвертой очередью предприятия Solopharm. На новой площадке предполагается выпуск жидких лекарственных форм. Срок строительства составляет 60 месяцев со дня заключения соглашения о застройке земельного участка.

В 2022 году была запущена третья очередь проекта — фармацевтический завод по производству твердых лекарственных форм.

Solopharm входит в список системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности России. Завод выпускает более 200 препаратов по различным терапевтическим направлениям и экспортирует продукцию в 14 стран.

По данным СПАРК, головной компанией ООО «Гротекс» значится NELOVIA LTD, зарегистрированная на Кипре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до начала 2024 года Solopharm намерена запустить производства по выпуску биотехнологических препаратов стоимостью 5 млрд рублей и энтеросорбента — мощностью 1,3 млн туб в год.

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