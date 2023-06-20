В Петербурге к 2026 году построят фармацевтический завод по производству гормональных препаратов

Во вторник, 20 июня, на площадке фармацевтической компании Solopharm (ООО «Гротекс») в Петербурге прошла церемония закладки фундамента завода Hormones Plant по производству гормональных препаратов. Площадь объекта составил 13,2 тыс. кв. м, чистых помещений — 5,1 тыс. кв. м. Предприятие планируют запустить в первом квартале 2026 года. Объем инвестиций в проект составил 9,5 млрд рублей. В апреле 2022 года, когда строительство завода анонсировал основатель Solopharm Олег Жеребцов, инвестиции оценивались в 4 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На предприятии планируется разработка и выпуск 40 гормональных препаратов в таких направлениях как пульмонология, кожные заболевания, отоларингология и офтальмология.

Проектировали завод немецкие архитекторы компании d/g consults GmbH. В основе Hormones Plant заложена инновационная система матричного проектирования. Предполагается, что модульные фасады здания, которые будут стеклянными, одновременно станут служить изнутри стенами чистых помещений.

До начала 2024 года Solopharm также намерена запустить производства по выпуску биотехнологических препаратов стоимостью 5 млрд рублей и энтеросорбента — мощностью 1,3 млн туб в год. Кроме того, компания собирается построить завод по производству противоопухолевых препаратов, а также возвести рядом с производственными площадями здание Dopamine Tower высотой 53 м, где будут консолидированы ее офисные площади и центр исследований и разработок. Инвестиции во все новые направления составят 24 млрд рублей. Инвестиционная программа Solopharm будет финансироваться за счет собственных и заемных средств.

Solopharm (ООО «Гротекс») — производитель жидких и твердых лекарственных форм, системообразующее предприятия фармацевтической отрасли в России. Портфель препаратов компании составляет более 210 регистрационных удостоверений. Компания работает на пяти производственных площадках, общей площадью более 36 тыс. кв. м.

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