Ремонт генералу не удался

В Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде начались прения по делу бывшего замкомандующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова, обвиняемого в получении взятки от подчиненных, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. По версии следствия, в 2021 году генерал-лейтенант организовал ремонт собственного дома за счет сил и средств Министерства обороны. В суде он частично признал вину. Прокурор попросил назначить замкомандующего войсками ЮВО девять лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Виктор Воронов (на экране)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Заместитель командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Виктор Воронов (на экране)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд завершил судебное следствие по делу экс-замкомандующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова, обвиняемого в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ; ч. 3 ст. 285; ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Стороны перешли к прениям. Гособвинитель заявил, что считает доказанной вину Виктора Воронова и попросил суд лишить обвиняемого звания генерал-лейтенанта и ордена «За военные заслуги», назначить ему девять лет колонии строгого режима, штраф 3,1 млн руб., а также запретить в течение четырех лет после освобождения занимать определенные должности в госорганах. Защита попросила дать ей дополнительное время для подготовки к выступлению в прениях. Следующее заседание по делу назначено на 10 августа.

Как сказано в материалах дела, в 2021 году Виктор Воронов решил провести ремонт в доме в Ростове-на-Дону, в котором проживал вместе с семьей.

По версии следствия, в мае 2021 года генерал-лейтенант потребовал от находящегося у него в подчинении начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по ЮВО Игоря Тхорова провести работы силами организации и входящей в ее состав Жилищно-коммунальной службы №1.

Опасаясь увольнения, Игорь Тхоров согласился организовать ремонт дома и благоустройство прилегающего участка. Работы шли все лето. За это время Игорь Тхоров вместе с другими сотрудниками организации заплатили 314,3 тыс. руб. за услуги подрядчиков и строительные материалы. На стройке работал и непосредственно персонал Жилищно-коммунальной службы №1.

Кроме того, согласно версии следствия, филиал Центрального жилищно-коммунального управления заключил два фиктивных контракта с ООО «Батайская строительная компания» на поставку продукции на сумму 967 тыс. руб., при этом товары на 254,4 тыс. руб. были использованы при благоустройстве дома генерал-лейтенанта.

Также в дом замкомандующего войсками ЮВО из его служебного кабинета были перевезены кожаные диван-кровать и два кресла общей стоимостью 272,4 тыс. руб.

Следствие квалифицировало произошедшее как получение Виктором Вороновым взятки от подчиненных за общее покровительство и попустительство на службе. Кроме того, Виктора Воронова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Генерал-лейтенант был задержан в июле 2022 года. Вскоре после этого его сняли с должности, но он числится в запасе. Сейчас Виктор Воронов находится под домашним арестом.

В суде замкомандующего войсками ЮВО частично признал вину. Виктор Воронов заявлял, что ремонт проводился за его счет. Его защита настаивает, что эпизод с проведением ремонта дома силами филиала Центрального жилищно-коммунального управления следует квалифицировать не как получение взятки с вымогательством (до 12 лет лишения свободы), а как злоупотребление полномочиями (до 4 лет лишения свободы). Также, по словам генерал-лейтенанта, диваны и кресла из рабочего кабинета он не собирался забирать насовсем, а хотел временно попользоваться ими дома.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону