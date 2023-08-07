Промышленное производство в Германии снижается второй месяц подряд

Сегодня Статистическое управление Германии сообщило, что индекс промышленного производства в стране в июне сократился на 1,5% по сравнению с маем и на 1,7% — по сравнению с июнем прошлого года. В мае индекс сократился к предыдущему месяцу на 0,1%, а по сравнению с маем прошлого года — не изменился.

Управление отмечает, что снижение произошло во многом из-за сокращения выпуска автомобилей (–3,5%), тогда как в мае наблюдался рост на 5,8%. Еще одним драйвером общего снижения индекса в июне стало строительство (–2,8%). А самый высокий рост в июне был зафиксирован в фармацевтической промышленности Германии (+7,9%), тогда как в мае в этой отрасли было отмечено снижение на 13,3%.

Июньская динамика промпроизводства в Германии оказалась хуже прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters: они ожидали снижения всего на 1,5% по сравнению с маем. «Июньский минус может означать слабые данные по производству и в ближайшие месяцы»,— цитирует агентство главного экономиста Commerzbank Йорга Кремера. Он объясняет снижение производства тем, что компании уже исчерпали запасы заказов, накопившиеся за время пандемии COVID-19.

Евгений Хвостик