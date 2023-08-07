Чемезов рассказал Путину об увеличении производства военных вертолетов

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. В ходе встречи господин Чемезов рассказал, что за прошедший год «Ростех» вдвое увеличил производство вертолетов по гособоронзаказу. Выручка госкорпорации в 2022 году выросла на 2,5% и составила 2,116 трлн руб. Чистая прибыль, наоборот, сократилась со 165 млрд до 39 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В 2022 году наш холдинг "Вертолеты России" произвел 296 вертолетов. В прошлом году было 134, в этом году — 296, значительный рост. Это, конечно, прежде всего, из-за увеличения ГОЗа: по ГОЗу мы увеличили производство военных вертолетов в два раза, но мы работали и над гражданскими вертолетами,— сказал господин Чемезов (цитата по сайту Кремля).

По словам главы госкорпорации, из-за значительного роста гособоронзаказа сократилась доля гражданской продукции, производимой «Ростехом». В 2022 году она составляла 45,5%, в 2023-м — 44,5%.

Сергей Чемезов отметил, что около половины всего ГОЗа России «лежит на плечах» предприятий «Ростеха». За 2022 год гособоронзаказ был выполнен на 99,5%. Он подчеркнул, что были увеличены объемы производства по всем видам военной продукции, которая задействована в военной операции на Украине.

«Если говорить про СВО, то на 90% вся продукция, которая там задействована, наша. В первую очередь это ствольная, реактивная артиллерия, легкая и тяжелая бронетехника, транспортные вертолеты, тяжелые огневые системы, все виды боеприпасов»,— сказал он и добавил, что все объемы, которые необходимы для Минобороны, «полностью закрыты».

Владимир Путин, в свою очередь, указал на необходимость увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. «Мы над этим как раз работаем»,— ответил господин Чемезов.

В то же время, обратил внимание Сергей Чемезов, «Ростеху» все еще не «хватает людей». Средняя численность на предприятиях госкорпорации составляет 592 тыс. человек. По словам господина Чемезова, в текущем году необходимо срочно закрыть 23 тыс. вакансий.

Говоря о финансовых результатах «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что выручка госкорпорации в 2022 году выросла на 2,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,116 трлн руб. «В этом году мы уже достигли такой цифры, как 2 трлн 116 млрд руб. Выросли по отношению к прошлому году на 2,5%. Но, к сожалению, чистая прибыль у нас уменьшилась значительно и составила всего лишь 39 млрд, а в прошлом году было 165 млрд»,— сказал он.

Господин Чемезов связал снижение показателей также с гособоронзаказом. «Рентабельность нулевая, а иногда даже минусовая. Те убытки, которые мы несем, покрываем за счет гражданской продукции, которая у нас сегодня уже есть, и мы можем за счет этого хоть как-то подтягивать финансовую составляющую, чтобы быть в плюсе»,— отметил он.

В ноябре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что гособоронзаказ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза, это позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%. В середине июня текущего года Денис Мантуров объявил о выполнении гособоронзаказа почти на 100%. При этом Владимир Путин указывал, что на сроках выполнения гособоронзаказа сказывается нехватка высококвалифицированных специалистов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Милена Костерева