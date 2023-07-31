Путин запретил регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Закон принят Госдумой 26 июля, одобрен Советом федерации 28 июля. Поправки внесены в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ФЗ «О связи».

Согласно закону, с декабря 2023 года регистрироваться на сайтах в рунете можно будет только с помощью российских номера и почты, биометрических данных или аккаунта на портале «Госуслуг». На российских сайтах, предполагающих регистрацию пользователя, нельзя будет зарегистрироваться через иностранную почту или аккаунты, подключенные, например, через Apple ID или Google.

Закон обратной силы не имеет, это значит, что после его вступления в силу изменения коснутся только новых регистраций, рассказал один из авторов инициативы депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»). Таким образом, уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам электронной почты, продолжат работать.

Мария Федотова