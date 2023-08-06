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В день освобождения Белгорода от фашизма ВСУ выпустили по региону больше 100 снарядов

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информация об ударах, нанесенных вооруженными силами Украины (ВСУ) по региону за 5 августа. В день празднования 80-летия освобождения Белгорода от фашистских захватчиков ВСУ атаковали область с использованием более 100 единиц различных боеприпасов. По данным властей, никто из гражданских лиц не пострадал, разрушений в населенных пунктах нет.

В Белгородском районе, по данным оперштаба, по селу Щетиновка было выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Красная Нива – девять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – шесть. Из гранатомета ВСУ обстреляли и село Красный Хутор – по нему зафиксировано 29 выстрелов.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпустили 12 минометных и три осветительных снаряда, по селу Муром – семь минометных снарядов, по МАПП «Шебекино» – пять минометных снарядов, по поселку Ленинский и селу Красное – четыре и два минометных снаряда соответственно.

Днем ранее для атак на Белгородчину ВСУ использовали 85 различных боеприпасов.

Владимир Зоркий

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