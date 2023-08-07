Нижнетагильский завод инвестирует 180 млн рублей в производство импортозамещающей продукции

Нижнетагильский завод металлических конструкций (НЗМК) инвестирует 180 млн руб. в модернизацию цеха, выпускающего импортозамещающую продукцию — изделия с огнеупорной защитой. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В результате предприятие сможет увеличить объем выпуска продукции на 20-30%.

Завод планирует снести старый административно-бытовой комплекс, построенный в 1963 году, а на его месте построить инновационный комплекс с лабораторией. Впоследствии предприятие сможет выпускать конструкции по новой технологии с более длинным циклом производства.

«Сегодня у заказчиков повышенные требования — у изделий должна быть сложная огнеупорная защита. Мы такую продукцию делаем, но технология требует больше пространства и нового оборудования. Мы прогнозируем увеличение спроса»,— отметил управляющий ООО «НТЗМК» Виталий Парфенов. Строительство цеха должно начаться весной 2024 года, а завершиться — в 2025 году.

НТЗМК работает с 1942 года. В данный момент завод выпускает 25 тыс. тонн продукции в год и поставляет ее во все федеральные округа России и страны СНГ.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте