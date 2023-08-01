«Авиалесоохрана»: в августе в ряде регионов Черноземья могут вырасти риски возникновения пожаров

В Белгородской и Курской областях, а также в западной части Орловской области, в южной и западной частях Воронежской области в августе ожидается повышенная вероятность «превышения среднемноголетних значений пожарной опасности». Такой прогноз дала ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза).

По данным структуры, это возможно в связи с жаркой и сухой погодой в последний месяц лета. В целом по России риски возникновения пожаров могут вырасти в 32 регионах.

Прогноз составляется на основе гидрометеорологических данных, данных долгосрочных прогнозов температуры и осадков, «многомерного корреляционного анализа». В конце марта в прогнозе на весь пожароопасный период 2023 года «Авиалесоохрана» сообщала о вероятном ухудшении пожароопасной остановки в августе в Белгородской и Курской областях, а также в южной части Воронежской области.

Подробнее о долгосрочном прогнозе ведомства — в материале «Ъ-Черноземье» «Огонь пошел по траве».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте