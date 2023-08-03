В Черноземье придет аномальная жара с температурой до +37°

Аномальная жара с повышением температуры до +35-37° ожидается во всех регионах Черноземья 5–7 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Воронежской области 5–7 августа воздух прогреется до +35-36°. В Липецкой, Орловской и Тамбовской областях такая температура ожидается 6–7 августа. В Курской и Белгородской областях 6–7 августа прогнозируется +37°.

Синоптики объясняют аномальную жару распространением на севере «субтропического гребня из Передней Азии». По их словам, это приведет к тому, что днем воздух будет сильно нагреваться, но не будет успевать остыть за ночь.

«Ночи будут теплыми. Дневной прогрев местами спровоцирует развитие кучево-дождевых облаков с кратковременными ливневыми дождями, грозами и шквалистым усилением ветра, в отдельных районах возможен град»,— заключили в Гидрометцентре России.

Ранее власти рассказали о серьезных последствиях двух мощных ливней, которые на днях прошли в Курске.

Алина Морозова

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