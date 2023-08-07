Турчак: поручителей погибших на СВО освободят от кредитных обязательств

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому поручители погибших или ставших инвалидами I группы участников специальной военной операции полностью освобождаются от обязательств по кредитам. Об этом сообщил глава рабочей группы по вопросам военной операции на Украине Андрей Турчак.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Согласно действующему законодательству, долги по кредитам военнослужащих списываются, если они погибли при выполнении задач в период военной операции либо от полученных в это время увечий. Однако в случае с поручительством по кредитам при отсутствии законодательных ограничений обязательства поручителя возлагаются на его наследников.
«Такой подход несправедлив — обязательства участника СВО, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются. И в том, и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств. Наш законопроект уравняет эти ситуации»,— написал господин Турчак в Telegram.
По мнению Андрея Турчака, такие меры станут логичным продолжением законодательного решения о полном списании долгов по кредитам в случае гибели участника военной операции или получения им тяжелой инвалидности. «Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги. Позаботиться о семье и близких. Сделать все, чтобы они унаследовали меры поддержки, а не кредиты»,— заключил он.
В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о списании кредитов военнослужащих, погибших в ходе военной операции, и членов их семей. Кредиты в таких случаях должны будут закрываться за счет банков. Тот же закон позволяет мобилизованным, служащим по контракту и добровольцам получить кредитные каникулы.
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