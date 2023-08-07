Турчак: поручителей погибших на СВО освободят от кредитных обязательств

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому поручители погибших или ставших инвалидами I группы участников специальной военной операции полностью освобождаются от обязательств по кредитам. Об этом сообщил глава рабочей группы по вопросам военной операции на Украине Андрей Турчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно действующему законодательству, долги по кредитам военнослужащих списываются, если они погибли при выполнении задач в период военной операции либо от полученных в это время увечий. Однако в случае с поручительством по кредитам при отсутствии законодательных ограничений обязательства поручителя возлагаются на его наследников.

«Такой подход несправедлив — обязательства участника СВО, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются. И в том, и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств. Наш законопроект уравняет эти ситуации»,— написал господин Турчак в Telegram.

По мнению Андрея Турчака, такие меры станут логичным продолжением законодательного решения о полном списании долгов по кредитам в случае гибели участника военной операции или получения им тяжелой инвалидности. «Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги. Позаботиться о семье и близких. Сделать все, чтобы они унаследовали меры поддержки, а не кредиты»,— заключил он.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о списании кредитов военнослужащих, погибших в ходе военной операции, и членов их семей. Кредиты в таких случаях должны будут закрываться за счет банков. Тот же закон позволяет мобилизованным, служащим по контракту и добровольцам получить кредитные каникулы.

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