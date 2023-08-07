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Коммерсантъ FM
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«Русхимальянс» подал иск к UniCredit на 45,7 млрд рублей

«Дочка» «Газпрома» компания «Русхимальянс» обратилась с иском в арбитражный суд Санкт-Петербурга с требованием к банку UniCredit Bank AG выплатить 45,7 млрд руб. по банковским гарантиям согласно контракту с немецкой инжиниринговой компанией Linde, следует из картотеки арбитражных дел. Иск был подан 5 августа, информации о дате рассмотрения судом пока нет.

В июне «Русхимальянс» подал иск к Deutsche Bank с требованием выплатить почти 24 млрд руб. по банковским гарантиям, а также неустойку за просрочку. «Русхимальянс» также пытается в качестве погашения долга получить подразделение организации в РФ. В этом же месяце «Русхимальянс» подал иск против еще одного банка Германии — Commerzbank, сумма претензий — 9 млрд руб. В июле суд принял иск к Commerzbank к рассмотрению, иск к Deutsche Bank — оставил без движения.

ООО «Русхимальянс» — совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в Усть-Луге.

Немецкие банки выступали гарантами сделки между «Русхимальянсом» и немецкой компанией Linde — бывшим подрядчиком по проектированию, поставкам оборудования и строительству газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В июле 2021 года Linde заключила контракт с «Русхимальянсом», но в июне 2022 года приостановила работы из-за санкций ЕС. Тогда в российской компании сообщали, что немецкие банки-гаранты тоже отказываются выполнять свои обязательства. В январе 2023 года по иску компании суд арестовал российские активы Linde в размере 35 млрд руб.

Подробнее Русхимальянс в материале «Ъ» «Над сжиженным газом сгустился туман».

Полина Мотызлевская

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