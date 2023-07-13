Арбитраж Петербурга принял иск «Русхимальянса» к немецкому Commerzbank

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению иск ООО «Русхимальянс» (паритетное совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи») к одному из крупнейших немецких банков — Commerzbank AG, следует из картотеки арбитражных дел.

«Русхимальянс» требует произвести выплату по банковской гарантии от 1 октября 2021 года и рассчитывает взыскать с кредитной организации из Германии 8,7 млрд рублей. Предварительные слушания назначены на январь 2024 года.

Второй иск компании — к банку Deutsche Bank AG на сумму 22,2 млрд рублей — оставлен судом без движения. В этом иске истец потребовал взыскать выплаты по гарантии (от 24 сентября 2021 года) и неустойку за просрочку исполнения обязательства.

«Русхимальянс» просил обратить взыскание на 100% доли немецкого банка в российских юрлицах — ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка». Суд отказался рассматривать иск из-за нарушения порядка уплаты госпошлины. Заявления были поданы 28 и 29 июня соответственно.

Несмотря на то, что детали исков не раскрываются, эксперты полагают, что они связаны с тем, что немецкие банки выступали гарантами сделки между «Русхимальянсом» и немецкой компанией Linde — бывшего подрядчика по проектированию, поставкам оборудования и строительству газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В июле 2021 года Linde заключила контракт с «Русхимальянсом», но в июне 2022 года приостановила работы из-за санкций ЕС. Тогда в российской компании сообщали, что немецкие банки-гаранты тоже отказываются выполнять свои обязательства. В январе 2023 года суд арестовал российские активы Linde на 35 млрд рублей.

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