Над сжиженным газом сгустился туман

«Русхимальянс» (у «Газпрома» и «Русгаздобычи» по 50%) сдвигает запуск проекта по строительству газоперерабатывающего и СПГ-завода в Усть-Луге на два года, до конца 2026 года, из-за ухода немецкого EPC-подрядчика Linde, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Одновременно оператор проекта думает о расширении СПГ-мощностей, из-за того что после взрывов на «Северных потоках» стало некуда сдавать до 18 млрд кубометров переработанного газа. В «Газпроме» изменения в проекте не комментируют. По мнению экспертов, в случае наращивания мощностей сдвиг сроков ввода проекта может оказаться и более существенными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Строительство завода «Русхимальянса» (у «Газпрома» и «Русгаздобычи» по 50%) по переработке и сжижению газа в Усть-Луге сдвигается на два года, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 1 августа. В «Газпроме» на момент подготовки материала комментариев не предоставили.

«Да, Linde поступила не по-партнерски, понятно, что это не их желание... Сегодня активно работают инвесторы по иным рынкам, по замещению технологий, и это получается. По моим данным, я не могу подробности все разглашать, появились партнеры, которые гарантировали предоставление определенных узких моментов в технологии, которые были критичны с уходом Linde»,— сказал губернатор (цитата по «Интерфаксу»).

Реализация СПГ-проектов в РФ затруднена после введения санкций ЕС, запрещающих поставку ключевого оборудования для крупнотоннажного сжижения.

Немецкая Linde как EPC-подрядчик проекта в Усть-Луге отвечала за поставки ключевого оборудования, но после начала военных действий на Украине вышла из проекта (см. “Ъ” от 21 июня 2022 года). «Русхимальянс» в ответ инициировал арбитражное разбирательство. Сейчас «Газпром» пытается привлечь в проект китайских поставщиков.

«Русхимальянс» строит в Усть-Луге интегрированный завод по переработке и сжижению газа. Источником сырья для проекта должны стать старые месторождения Западной Сибири, где добывают большое количество этансодержащего (жирного) газа. В результате его переработки планируется выпускать до 4 млн тонн этана и 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов в год. Большая часть метана с проекта будет сжижаться, что позволит производить 13 млн тонн СПГ в год на двух линиях. В октябре 2021 года компания объявила, что собирается построить и третью линию на 6,5 млн тонн. Первую линию предполагалось запустить в конце 2024 года, вторую — в 2025 году. Оставшийся после переработки (сухой) газ объемом до 18 млрд кубометров в год планировалось направлять на экспорт по системе газопроводов «Северный поток», но та была взорвана в сентябре 2022 года.

Теперь в отсутствие «Северных потоков», по словам господина Дрозденко, «Газпром» изучает увеличение СПГ-мощностей, чтобы монетизировать сухой газ.

«Жир весь с газа будет собираться, а вот что будут делать с сухим газом — это распутье для "Газпрома". С одной стороны, наверное, мы обсуждаем тему строительства еще одного предприятия по сжижению газа в той же локации. Либо идти все-таки в надежде на восстановление партнерского сотрудничества, по крайней мере экономического, с тем чтобы сухой газ отправлять в Европу»,— пояснил он.

Прямых санкций ЕС и США на поставки газа из РФ нет. Однако проект «Русхимальянса» может испытывать трудности с реализацией на внешних рынках, поскольку европейские страны вводят ограничения на заключение новых контрактов с российскими поставщиками и отказываются продлять уже заключенные долгосрочные контракты.

Если предположить, что все 18 млрд кубометров сухого газа пойдут на сжижение, это означает строительство почти четырех линий по сжижению суммарной мощностью 26 млн тонн, отмечает независимый эксперт Александр Собко. Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает, что задержка проекта в случае увеличения мощностей может быть более длительной, так как «вряд ли российские заводы и партнеры из дружественных стран смогут обеспечить поставки оборудования в столь сжатые сроки». Альтернативой, по его мнению, может стать строительство комплексов по производству аммиака или метанола: в этом случае выбор проектировщиков и поставщиков больше, но потенциальные рынки сбыта — меньше. «Я при этом не исключал бы и вариант изменения проектных решений: снижения мощностей газоперерабатывающего завода или сдвига второй очереди за горизонт 2030 года. Возможно, что это непростой вариант для региона и инвесторов, но он позволяет снизить риски задержек и управления проектом»,— отмечает он.

Татьяна Дятел