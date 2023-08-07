Уголовное дело об отравлении 40 детей в приморском лагере закрыто за примирением сторон

В Приморском крае закрыто уголовное дело в отношении директора детского оздоровительного лагеря «Юность» Натальи Чепелевой, решение принято в связи с примирением сторон, сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы региона. О прекращении уголовного преследования ходатайствовала сторона защиты, потерпевшие не возражали.

Дело было возбуждено в августе 2022 года. Тогда более 40 детей и несколько взрослых из летнего лагеря «Юность» были госпитализированы, у всех выявлен норовирус. Директору инкриминировали оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Ее отправили под домашний арест.

«Артемовский городской суд, исследовав материалы уголовного дела, прекратил уголовное дело в отношении Чепелевой. Основанием послужило примирение Чепелевой с потерпевшими, заглаживание ею материального ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, и отсутствие претензий»,— говорится в сообщении.

Эрнест Филипповский, Хабаровск