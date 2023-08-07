Нижний Тагил получит 6,2 млрд рублей на строительство станции водоподготовки и водовода

Нижний Тагил получит из федерального бюджета 6,2 млрд руб. на строительство станции водоподготовки «Южная» и магистрального водовода. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Решение о выделении средств принял заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Новая станция позволит обеспечить питьевой водой более 220 тыс. жителей Нижнего Тагила, а также соцобъекты и промышленные предприятия. В данный момент запланировано строительство станции подготовки воды питьевого качества из Черноисточинского водохранилища мощностью 100 тыс. кб. м в сутки, а также реконструкция водовода от водозабора Черноисточинского гидроузла до города. Работы должны завершиться до 2026 года.

Черноисточинское водохранилище — основной источник питьевого водоснабжения Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. С 2021 года идет работа по реабилитации водоема.

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