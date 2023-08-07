Бывшее здание Балтийского банка выставят на торги в Петербурге

Историческое здание на Садовой улице, д. 34 с флигелями в центре Санкт-Петербурга выставят на торги. Такое решение приняла правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, сообщает 7 августа «Деловой Петербург».

В настоящий момент объект недвижимости на праве хозяйственного ведения закреплен за ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности». После его продажи ведомство получит 80% от суммы сделки.

По данному адресу находится дом Второго общества взаимного кредита, построенный в 1908 году по проекту архитектора Лидваля. Здание обладает статусом выявленного объекта культурного наследия. Долгое время там работал центральный офис Балтийского банка, затем объект использовали под торговую функцию.

Сроки и условия продажи объекта пока не утверждены.

Ранее «Ъ–СПб» писал о четырех зданиях Апраксина двора, выставленных на повторные торги со снижением стоимости.

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