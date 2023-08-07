Экс-директор новосибирского НИИ туберкулеза не смог обжаловать приговор

В Новосибирске вступил в силу приговор в отношении бывшего директора НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимира Краснова, осужденного на четыре с половиной года. Таким образом, коллегия областного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защиты ученого, наставившей на смягчении наказания, рассказал «Ъ-Сибирь» прокурор апелляционного отдела прокуратуры области Сергей Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагалерея новосибирского НИИ туберкулеза Фото: Медиагалерея новосибирского НИИ туберкулеза

Приговор Александру Краснову, который 30 лет возглавлял новосибирский НИИ туберкулеза Минздрава РФ, Заельцовский суд огласил в мае. Следствие вменяло профессору в вину хищение мебели института на сумму 1,6 млн руб.: она была списана как непригодная и передана аффилированной фирме. По ч. 4 ст. 160 УК РФ Владимиру Краснову назначили четыре года лишения свободы. С учетом частичного сложения с первым приговором, который ученому вынесли за превышение должностных полномочий в 2022 году, общий срок заключения составил четыре с половиной года в колонии общего режима.

Кроме того, как писал «Ъ-Сибирь», в июне суд удовлетворил иск прокуратуры Новосибирской области о конфискации имущества бывшего директора НИИ и его родственников. Государству отошли шесть квартир, который были приобретены в период 2014-2015 годов в Новосибирске и Сочи. Общая стоимость недвижимости более 28 млн руб. «В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретено имущество, не была подтверждена», – сообщала прокуратура.

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Константин Воронов