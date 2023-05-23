Профессора подвела мебель

В Новосибирске завершился суд над бывшим директором НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимиром Красновым, занимавшим эту должность 30 лет. Следствие вменяло профессору в вину хищение мебели института на сумму 1,6 млн руб.: она была списана как непригодная и передана аффилированной фирме. С учетом первого приговора, который ученому вынесли летом прошлого года за превышение полномочий, общий срок заключения составил четыре с половиной года. Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали признание вины и возмещение ущерба.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимир Краснов осужден на четыре года колонии по делу о списанной мебели

Фото: Медиагалерея новосибирского НИИ туберкулеза Бывший директор НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимир Краснов осужден на четыре года колонии по делу о списанной мебели

Фото: Медиагалерея новосибирского НИИ туберкулеза

Суд рассмотрел второе уголовное дело экс-директора новосибирского НИИ туберкулеза Минздрава РФ 68-летнего Владимира Краснова.

В 2020–2021 годах профессор Краснов стал фигурантом двух уголовных дел. Оба были возбуждены по материалам регионального управления ФСБ России. В первом речь шла о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) с закупками медицинского оборудования: согласно версии следствия, директор НИИ заключил с коммерческой фирмой неконкурентное соглашение на поставку в НИИ медизделий, что позволило компании получить необоснованный доход в размере 125 млн руб. В июле 2022 года Заельцовский райсуд Новосибирска назначил Владимиру Краснову три года колонии. Защита обжаловала приговор, считая его чрезмерно суровым, но безуспешно. В апелляционной и кассационной жалобах адвокат отмечал, что в приговоре не получили должной оценки данные о личности ученого-фтизиатра, который длительное время работал на благо общества в сфере здравоохранения, является доктором медицинских наук, имеет звание «Ветеран труда», искренне раскаялся в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Из фабулы второго уголовного дела следует, что осенью 2019 года директор НИИ якобы необоснованно списал офисную мебель, указав в документах сведения о ее непригодности к эксплуатации. Почти новая мебель, по данным правоохранителей, якобы была передана медицинской клинике, среди соучредителей которой были близкие профессора. Ущерб следствие оценило в 1,6 млн руб. Ученому предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Еще на стадии следствия Владимир Краснов возместил ущерб, вернув родному институту мебель. В ходе судебного процесса признал вину. В последующем суд учел это как смягчающие вину обстоятельства.

Утром во вторник профессор выступил с последним словом. Ученый заявил, что длительное нахождение в неволе (он содержится в СИЗО с июля 2022 года) оказало на него сильное впечатление. Председательствующей в процессе судье Елене Маслаковой он сказал, что хочет вернуться к нормальной жизни и просил назначить ему минимальное наказание.

Как рассказала „Ъ-Сибирь“ гособвинитель, помощник прокурора Заельцовского района Дарья Нестерова, суд назначил ученому четыре года лишения свободы. С учетом частичного сложения с первым приговором общий срок заключения составил четыре с половиной года. Срок Владимир Краснов будет отбывать в колонии общего режима.

В НИИ туберкулеза (единственный за Уралом федеральный центр по борьбе с этим заболеванием) Владимир Краснов пришел в 1978 году, сразу после окончания Новосибирского мединститута. С 1978-го по 1987 год он был младшим научным сотрудником легочно-хирургического отделения, с 1987-го по 1989 год — старшим научным сотрудником того же отделения. В 1989 году коллектив института избрал Владимира Краснова своим директором. Спустя 10 лет ему было присвоено ученое звание профессора по специальности «фтизиатрия», в 2002 году — звание заслуженного врача РФ. НИИ Владимир Краснов возглавлял 30 лет, кроме того, ученый являлся главным фтизиатром Сибирского федерального округа.

Константин Воронов