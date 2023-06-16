Шесть квартир экс-главы новосибирского НИИ туберкулеза переданы государству

Суд удовлетворил требование прокуратуры Новосибирской области об обращении в доход государства имущества бывшего руководителя ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» и его родственников. По данным «Ъ-Сибирь», речь идет о шести квартирах Владимира Краснова и членов его семьи. Эти квартиры были приобретены в период 2014-2015 годов в Новосибирске и Сочи. Общая стоимость недвижимости – более 28 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагалерея новосибирского НИИ туберкулеза Фото: Медиагалерея новосибирского НИИ туберкулеза

«В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретено имущество, не была подтверждена»,– сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В мае Владимиру Краснову был вынесен приговор по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие вменяло профессору в вину хищение у института мебели на сумму 1,6 млн руб.: она была списана как непригодная и передана аффилированной фирме. В прошлом году ему был вынесен приговор по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при закупках медицинского оборудования. Согласно версии следствия, директор НИИ заключил с коммерческой фирмой неконкурентное соглашение на поставку в НИИ медизделий, что позволило компании получить необоснованный доход в размере 125 млн руб. суд назначил ученому четыре года лишения свободы.

С учетом частичного сложения с первым приговором общий срок заключения составил четыре с половиной года в колонии общего режима.

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Оксана Павлова