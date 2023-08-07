Российские военные приняли участие в тренировке по противодействию терроризму в Мьянме

В Мьянме прошла командно-штабная тренировка по противодействию терроризму с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговыми партнерами «СМОА плюс». В ней участвовала группа офицеров Генштаба вооруженных сил РФ, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

«Исходя из физико-географических условий, впервые со странами АСЕАН и государствами — диалоговыми партнерами были проработаны современные способы применения авиации, в том числе беспилотных летательных аппаратов, разведки, средств радиоэлектронной борьбы при уничтожении террористов»,— говорится в сообщении Минобороны РФ (цитата по «Интерфаксу»). Отмечается, что военным делегациям удалось добиться «единых подходов к способам борьбы с международным терроризмом».

Российскую делегацию возглавлял замкомандующего войсками Восточного военного округа Михаил Носулев. Он отметил активную работу Индии, Индонезии и Малайзии за «интересные предложения и мнения в ходе этой тренировки». Генерал-лейтенант также отметил, что Мьянма впервые проводила такую тренировку, но смогла «обеспечить хорошую подготовку центров и групп, а также слаженную работу оперативного штаба в целом».

В тренировке принимали участие представители Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин. Минобороны РФ отмечает, что тренировка стала прологом к антитеррористическому учению, которое пройдет в Приморье в сентябре.

Леонид Уварчев