Участники консультаций по Украине в Джидде договорились продолжить обмен мнениями

В Джидде завершились консультации по урегулированию российско-украинского конфликта, на которые не приглашали Россию. Как передает государственное Саудовское агентство печати, участники по ее итогам «согласились с необходимостью продолжить международные консультации и обмен мнениями, чтобы поспособствовать выработке общей позиции, которая бы помогла проложить путь к миру». Они также заявили о важности учета «позитивных мнений и предложений» со встречи.

В консультациях приняли участие советники по национальной безопасности и другие представители больше 40 стран и международных организаций. Среди них — представители Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, ОАЭ, США, Турции, Украины, Франции, Чили, ООН. Как пишет саудовское агентство, мероприятие стало продолжением усилий премьера и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по урегулированию конфликта.

Консультации состоялись 5–6 августа. Некоторые итоги переговоров передавали только источники СМИ. Так, по данным итальянской Corriere della Sera, участники согласились, что в основе любого мирного соглашения должно быть «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины» и указание на верховенство Устава ООН. Как пишет немецкое DPA, на мероприятии Саудовская Аравия предложила свой мирный план. Источники французского Le Point утверждают, что участники договорились провести следующий саммит по Украине в стране Глобального юга.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Саммит мира — готовься к войне».

Леонид Уварчев