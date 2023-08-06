Le Point: следующий мирный саммит по Украине пройдет в стране Глобального юга

Следующий раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта России и Украины должен пройти в другой стране Глобального юга. Такого соглашения достигли участники саммита в саудовской Джидде. Об этом сообщил журнал Le Point со ссылкой на источники, сообщение приводит ТАСС.

5-6 августа в Джидде в Саудовской Аравии проходили переговоры по мирному урегулированию военного конфликта России и Украины. В них участвуют более 30 стран. Россию не пригласили, но пообещали проинформировать по итогам. По данным Corriere della Sera, по итогам первого дня участники согласились, что в основе любого мирного соглашения должно быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины и верховенство Устава ООН.

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного французского дипломата писал, что Франция надеется провести следующий раунд переговоров до саммита лидеров G20 в Индии. Он должен пройти в Нью-Дели 9-10 сентября. Кремль сообщал, что президент России Владимир Путин пока не решил, будет участвовать в нем лично или по видеосвязи.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Саммит мира — готовься к войне».

Олеся Павленко