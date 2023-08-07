Мобилизующая социология

В Липецкой области сотрудникам бюджетных учреждений рекомендовали пройти на портале «Госуслуги» опрос об осенних довыборах в Госдуму. Помимо осведомленности о факте голосования и желания в нем поучаствовать у граждан интересуются, за кого из кандидатов они намерены голосовать. В избиркоме говорят, что опрос не нарушает закон, а в Минцифры уверяют, что доступа к персональным данным его заказчики не получат. Эксперт считает, что исследование носит «мобилизующий» характер, но опасается, что его проведение на «Госуслугах» не гарантирует анонимности.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О том, что липецким бюджетникам от имени Управления внутренней политики региона настойчиво рекомендуют пройти на «Госуслугах» опрос о выборах, сообщил на прошлой неделе липецкий обком КПРФ. В сентябре пройдут довыборы в Госдуму по Липецкому округу №114: основным претендентом на вакантный мандат считается спикер облсовета Дмитрий Аверов («Единая Россия»), а его главным конкурентом — лидер фракции КПРФ в облсовете Сергей Токарев. Кроме них на этот пост претендуют областные депутаты Анатолий Емельянов (ЛДПР) и Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия — За правду»), а также бывший член избиркома Олег Токарев («Коммунисты России»).
Опрос «Осведомленность о выборах», по сообщению КПРФ, состоит из трех вопросов. Респондентов просят сообщить, знают ли они о выборах, планируют ли в них участвовать и за кого именно хотели бы проголосовать. Изложенный в алфавитном порядке список начинается с Дмитрия Аверова и заканчивается Сергеем Токаревым. По информации КПРФ, сотрудников ряда бюджетных учреждений обязали пройти опрос до 16 августа. Для участия в нем необходимо авторизоваться на «Госуслугах».
Как убедился “Ъ”, при авторизации портал запрашивает права на просмотр внушительного объема данных, начиная от сведений о поле, возрасте, контактах, загранпаспорте и даже транспорте респондента и заканчивая данными о его детях. При этом указано, что опрос является анонимным, а его результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики.
Сергей Токарев уже обратился в Центризбирком (ЦИК) с просьбой принять меры для защиты избирательных прав граждан. По его мнению, опрос нарушает тайну волеизъявления. «Когда социологи проводят опросы, люди обезличены. На "Госуслугах" же каждый авторизирован, и можно посмотреть, кто кому свое предпочтение отдал»,— объяснил коммунист “Ъ”.
В областном избиркоме на запрос “Ъ” о законности опроса ответили, что законодательство не запрещает их проведение, предвыборной агитацией они не признаются. А в Telegram-канале избиркома появился комментарий его председателя Сергея Елманова, который подчеркнул, что данный опрос «не имеет никакого отношения к деятельности организаторов выборов», и у избирателей «есть право в нем не участвовать». При этом говорить «с полной уверенностью об анонимности и надежности» можно «только в отношении дистанционного электронного голосования», добавил глава комиссии.
Электоральный юрист Олег Захаров считает эксперимент с опросом на «Госуслугах» опасной практикой, потому что в данном случае нет гарантий того, что итоги опроса не будут использованы в интересах конкретных кандидатов. «Это, по сути, селекция избирателей, где против каждой фамилии появляются "галочки" — лояльный, нелояльный, колеблющийся»,— поясняет эксперт. По его словам, ту же функцию выполняют агитаторы, работая «от двери к двери», но они это делают в интересах своего кандидата, который «использует эту информацию, чтобы мобилизовать сторонников и повысить свои шансы на победу». При этом кандидат должен оплачивать эту работу из избирательного фонда, а идентификация избирателей носит добровольный характер, но гарантировать анонимность опроса на «Госуслугах» невозможно, поскольку в системе заложена постоянная авторизация конкретного пользователя, напоминает господин Захаров.
Источник “Ъ” в органах власти Липецкой области уверяет, что законов опрос не нарушает и направлен на информирование избирателей. Обращение коммунистов в ЦИК собеседник объясняет их нежеланием заниматься реальной избирательной кампанией.
В Министерстве цифрового развития, которое отвечает за работу «Госуслуг», “Ъ” подтвердили, что опрос «Осведомленность о выборах» на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» разместило Управление внутренней политики Липецкой области. Эта платформа регулярно используется для опросов, общественного обсуждения, публичных слушаний, и с ее помощью уже проведено более 60 тыс. мероприятий, подчеркнули в ведомстве. «Результаты опроса анонимны, у инициатора есть возможность ознакомиться только со статистикой и нет доступа к персональным данным пользователей»,— заверили в Минцифры.