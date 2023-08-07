Мобилизующая социология

В Липецкой области сотрудникам бюджетных учреждений рекомендовали пройти на портале «Госуслуги» опрос об осенних довыборах в Госдуму. Помимо осведомленности о факте голосования и желания в нем поучаствовать у граждан интересуются, за кого из кандидатов они намерены голосовать. В избиркоме говорят, что опрос не нарушает закон, а в Минцифры уверяют, что доступа к персональным данным его заказчики не получат. Эксперт считает, что исследование носит «мобилизующий» характер, но опасается, что его проведение на «Госуслугах» не гарантирует анонимности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О том, что липецким бюджетникам от имени Управления внутренней политики региона настойчиво рекомендуют пройти на «Госуслугах» опрос о выборах, сообщил на прошлой неделе липецкий обком КПРФ. В сентябре пройдут довыборы в Госдуму по Липецкому округу №114: основным претендентом на вакантный мандат считается спикер облсовета Дмитрий Аверов («Единая Россия»), а его главным конкурентом — лидер фракции КПРФ в облсовете Сергей Токарев. Кроме них на этот пост претендуют областные депутаты Анатолий Емельянов (ЛДПР) и Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия — За правду»), а также бывший член избиркома Олег Токарев («Коммунисты России»).

Опрос «Осведомленность о выборах», по сообщению КПРФ, состоит из трех вопросов. Респондентов просят сообщить, знают ли они о выборах, планируют ли в них участвовать и за кого именно хотели бы проголосовать. Изложенный в алфавитном порядке список начинается с Дмитрия Аверова и заканчивается Сергеем Токаревым. По информации КПРФ, сотрудников ряда бюджетных учреждений обязали пройти опрос до 16 августа. Для участия в нем необходимо авторизоваться на «Госуслугах».

Как убедился “Ъ”, при авторизации портал запрашивает права на просмотр внушительного объема данных, начиная от сведений о поле, возрасте, контактах, загранпаспорте и даже транспорте респондента и заканчивая данными о его детях. При этом указано, что опрос является анонимным, а его результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики.

Сергей Токарев уже обратился в Центризбирком (ЦИК) с просьбой принять меры для защиты избирательных прав граждан. По его мнению, опрос нарушает тайну волеизъявления. «Когда социологи проводят опросы, люди обезличены. На "Госуслугах" же каждый авторизирован, и можно посмотреть, кто кому свое предпочтение отдал»,— объяснил коммунист “Ъ”.

В областном избиркоме на запрос “Ъ” о законности опроса ответили, что законодательство не запрещает их проведение, предвыборной агитацией они не признаются. А в Telegram-канале избиркома появился комментарий его председателя Сергея Елманова, который подчеркнул, что данный опрос «не имеет никакого отношения к деятельности организаторов выборов», и у избирателей «есть право в нем не участвовать». При этом говорить «с полной уверенностью об анонимности и надежности» можно «только в отношении дистанционного электронного голосования», добавил глава комиссии.

Электоральный юрист Олег Захаров считает эксперимент с опросом на «Госуслугах» опасной практикой, потому что в данном случае нет гарантий того, что итоги опроса не будут использованы в интересах конкретных кандидатов. «Это, по сути, селекция избирателей, где против каждой фамилии появляются "галочки" — лояльный, нелояльный, колеблющийся»,— поясняет эксперт. По его словам, ту же функцию выполняют агитаторы, работая «от двери к двери», но они это делают в интересах своего кандидата, который «использует эту информацию, чтобы мобилизовать сторонников и повысить свои шансы на победу». При этом кандидат должен оплачивать эту работу из избирательного фонда, а идентификация избирателей носит добровольный характер, но гарантировать анонимность опроса на «Госуслугах» невозможно, поскольку в системе заложена постоянная авторизация конкретного пользователя, напоминает господин Захаров.

Источник “Ъ” в органах власти Липецкой области уверяет, что законов опрос не нарушает и направлен на информирование избирателей. Обращение коммунистов в ЦИК собеседник объясняет их нежеланием заниматься реальной избирательной кампанией.

В Министерстве цифрового развития, которое отвечает за работу «Госуслуг», “Ъ” подтвердили, что опрос «Осведомленность о выборах» на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» разместило Управление внутренней политики Липецкой области. Эта платформа регулярно используется для опросов, общественного обсуждения, публичных слушаний, и с ее помощью уже проведено более 60 тыс. мероприятий, подчеркнули в ведомстве. «Результаты опроса анонимны, у инициатора есть возможность ознакомиться только со статистикой и нет доступа к персональным данным пользователей»,— заверили в Минцифры.

Сергей Толмачев, Воронеж; Тимофей Корнев, Елена Рожкова