«Госуслуги» подключаются к выборам

Партии и кандидаты в этом году смогут регистрировать своих наблюдателей за дистанционным электронным голосованием через портал «Госуслуги». В прошлом году эта опция была доступна только для самовыдвиженцев, но к региональным выборам-2023 портал доработали. Кроме того, теперь доступ к специальному порталу с трансляцией записи с камер видеонаблюдения на обычных участках тоже можно будет получить только через «Госуслуги». Принятые решения позволят значительно сократить объем работы для организаторов и участников избирательного процесса, поясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замначальника отдела перспективных решений управления инновационных технологий в избирательном процессе Центризбиркома Иван Киреев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Замначальника отдела перспективных решений управления инновационных технологий в избирательном процессе Центризбиркома Иван Киреев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что на осенних выборах 2023 года партии получат возможность регистрировать своих наблюдателей за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) с помощью портала «Госуслуги», сообщил 19 июля на первом заседании экспертов по ДЭГ замначальника отдела перспективных решений управления инновационных технологий в избирательном процессе Центризбиркома (ЦИК) Иван Киреев. «Теперь политические партии, кандидаты-самовыдвиженцы смогут сформировать список наблюдателей посредством портала для наблюдения за голосованием с использованием учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации»,— сказал он.

Речь идет о голосовании через федеральную платформу ДЭГ, которую разработал «Ростелеком» совместно с ЦИКом и Минцифры. Платформа используется с 2020 года, в сентябре 2023 года ее будут применять 24 региона. Онлайн-голосование будет организовано и на выборах мэра Москвы, но у столицы есть собственная платформа, которая используется с 2019 года.

Как пояснил “Ъ” зампред территориального избиркома (ТИК) ДЭГ на предыдущих выборах Олег Артамонов, ранее опция по регистрации онлайн-наблюдателей через «Госуслуги» была доступна только для самовыдвиженцев: «Это объясняется тем, что у портала были данные о статусе кандидатов-самовыдвиженцев. Но определять полномочия представителя партии портал в прошлом году не мог, поэтому партии не могли назначать таким способом своих наблюдателей». К выборам-2023 механизм будет доработан, и портал госуслуг будет обладать информацией о том, что тот или иной пользователь является представителем партии и обладает правом назначать наблюдателей. «Это значительно упростит и доведет до автоматизма процесс формирования списков наблюдателей как для самих партий, так и для ТИК ДЭГ, потому что ранее мы составляли эти списки фактически вручную»,— отметил господин Артамонов.

Это не единственное усовершенствование «Госуслуг» к предстоящим выборам. 12 июля ЦИК решил, что доступ к специальному порталу с видеотрансляцией с избирательных участков тоже будет предоставляться через «Госуслуги». Напомним, такую систему видеонаблюдения ЦИК ввел перед выборами в Госдуму 2021 года. С тех пор трансляция с камер видеонаблюдения, расположенных на участках, ведется не в открытом доступе, а на специальном портале, доступ к которому получает ограниченный круг лиц, в числе которых партии и кандидаты, общественные штабы по наблюдению за выборами, уполномоченные по правам человека. В 2021 и 2022 годах логины и пароли для доступа к порталу видеонаблюдения выдавал ЦИК. Как пояснил “Ъ” Олег Артамонов, решение о доступе к видеонаблюдению через «Госуслуги» связано с тем, что теперь у портала есть информация о том, какие пользователи допущены к наблюдению за трансляцией. «Все меняется в лучшую сторону, потому что для всех будет существенно меньше работы»,— резюмировал господин Артамонов.

Также на вчерашнем заседании экспертов по ДЭГ Олег Артамонов анонсировал презентацию проекта первого стандарта по наблюдению за ДЭГ, который разработала Общественная палата (ОП) РФ: по его словам, это произойдет 21 июля, после чего стандарт разошлют в регионы. Документ будет представлять собой сборник вопросов, отвечая на которые, наблюдатель сможет выявить те или иные нарушения. Как сообщал “Ъ”, в стандарт наблюдения за ДЭГ уже включено 47 вопросов. Ранее ОП РФ разработала «золотой стандарт» по наблюдению за обычным голосованием, который тоже представляет собой опросник с критериями оценки процесса волеизъявления: наблюдатель отвечает «да» или «нет» на предлагаемые вопросы и в случае обнаружения нарушений докладывает об этом в ОП. «Золотой стандарт» ежегодно обновляется по мере появления новшеств в избирательном процессе, документом пользуются более 2 тыс. общественных организаций по всей стране.

Елена Рожкова