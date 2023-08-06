Третий тур

В Н П М О 1. «Спартак» 3 0 0 9:4 9 2. «Краснодар» 3 0 0 6:1 9 3. «Крылья Советов» 2 1 0 10:5 7 4. «Урал» 2 1 0 4:1 7 5. ЦСКА 2 0 1 8:5 6 6. «Динамо» 1 1 1 7:8 4 7. «Зенит» 1 1 1 5:4 4 8. «Локомотив» 1 1 1 7:7 4 9. «Ростов» 1 1 1 4:7 4 10. «Ахмат» 1 0 2 5:6 3 11. «Сочи» 1 0 2 3:4 3 12. «Балтика» 1 0 2 3:5 3 13. «Рубин» 0 2 1 4:7 2 14. «Оренбург» 0 1 2 3:6 1 15. «Нижний Новгород» 0 1 2 0:3 1 16. «Факел» 0 0 3 3:8 0