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Коммерсантъ FM
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Третий тур

«Крылья Советов»—«Ростов» 5:1

Хубулов, 4; Салтыков, 10, 35; Карпицкий, 73; Ежов, 90+7 (пен.) — Комличенко, 22

«Оренбург»—«Урал» 0:2

Егорычев, 21; Каштанов, 36 (пен.). Удаление: Мансилья («Оренбург»), 7

«Рубин»—«Спартак» 1:4

Иву, 39 — Бонгонда, 19; Медина, 59; Игнатов, 68; Промес, 73

ЦСКА—«Локомотив» 4:1

Чалов, 29 (пен.); Гайич, 31; Мухин, 55, 63 — Погостнов, 62

«Балтика»—«Факел» 2:1

Черов, 8 (автогол); Мусаев, 48 — Якимов, 14

«Зенит»—«Динамо» 2:3

Бальбуэна, 9 (автогол); Сергеев, 90 — Тюкавин, 2, 33; Грулёв, 90+6. Удаление: Барриос («Зенит»), 90+4

«Сочи»—«Ахмат» 1:2

Нобоа, 36 (пен.) — Ильин, 42; Тимофеев, 45+3

Турнирная таблица

ВНПМО
1. «Спартак»3009:49
2. «Краснодар»3006:19
3. «Крылья Советов»21010:57
4. «Урал»2104:17
5. ЦСКА2018:56
6. «Динамо»1117:84
7. «Зенит»1115:44
8. «Локомотив»1117:74
9. «Ростов»1114:74
10. «Ахмат»1025:63
11. «Сочи»1023:43
12. «Балтика»1023:53
13. «Рубин»0214:72
14. «Оренбург»0123:61
15. «Нижний Новгород»0120:31
16. «Факел»0033:80

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