Третий тур

«Крылья Советов»—«Ростов» 5:1
Хубулов, 4; Салтыков, 10, 35; Карпицкий, 73; Ежов, 90+7 (пен.) — Комличенко, 22
«Оренбург»—«Урал» 0:2
Егорычев, 21; Каштанов, 36 (пен.). Удаление: Мансилья («Оренбург»), 7
«Рубин»—«Спартак» 1:4
Иву, 39 — Бонгонда, 19; Медина, 59; Игнатов, 68; Промес, 73
ЦСКА—«Локомотив» 4:1
Чалов, 29 (пен.); Гайич, 31; Мухин, 55, 63 — Погостнов, 62
«Балтика»—«Факел» 2:1
Черов, 8 (автогол); Мусаев, 48 — Якимов, 14
«Зенит»—«Динамо» 2:3
Бальбуэна, 9 (автогол); Сергеев, 90 — Тюкавин, 2, 33; Грулёв, 90+6. Удаление: Барриос («Зенит»), 90+4
«Сочи»—«Ахмат» 1:2
Нобоа, 36 (пен.) — Ильин, 42; Тимофеев, 45+3
Турнирная таблица