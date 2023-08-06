Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Шушинском районе

Минобороны России зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших, по заявлению военного ведомства, нет. Российские миротворцы вместе с азербайджанской и армянской сторонами проводят разбирательство по факту нарушения.

В 1992 году территория Шушинского района в ходе Карабахского конфликта перешла под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Во время второй Карабахской войны в 2020 году город Шуша и пригородное село Дашалты были возвращены под контроль Азербайджана.

Российские миротворцы размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также вдоль Лачинского коридора. Несмотря на ноябрьскую договоренность 2020 года о прекращении огня, Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в обстрелах на границе.

Последнее время они пытаются согласовать мирный договор.

О препятствиях на пути к этому читайте в публикации «Ъ» «Нагорнокарабахская проповедь».

Мария Федотова