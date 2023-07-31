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Нагорнокарабахская проповедь

Сергей Строкань о главном камне преткновения в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта

Новая война слов, разгорающаяся между сторонами армяно-азербайджанского конфликта после состоявшихся в Москве переговоров глав дипломатических ведомств двух стран, заставляет задуматься о том, что мешает заключению большого мирного договора между Ереваном и Баку.

Сергей Строкань

Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Главный камень преткновения — вопрос о том, как пройдет процесс вхождения непризнанной Нагорно-Карабахской республики в состав Азербайджана, одержавшего победу во второй карабахской войне.

В том, что остановить этот процесс сегодня уже невозможно и интеграция все равно произойдет, не остается сомнений. Во-первых, премьер-министр Армении Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, причем в границах, включающих бывшую НКР. То есть Ереван не ставит под сомнение принадлежность всего Карабаха Азербайджану. На прошлой неделе Никол Пашинян пошел еще дальше, заявив, что карабахский вопрос — это вообще не вопрос Армении. «Армения не может решить судьбу народа Нагорного Карабаха. Они сами должны быть стороной переговоров»,— сообщил он.

Во-вторых, не оспаривают принадлежность Карабаха Азербайджану и мировые державы, включая РФ. Единственной, где этого не приемлют, остается часть территории НКР со столицей в Степанакерте.

В самом общем виде план Баку по интеграции Карабаха включает три пункта: роспуск местных органов власти, расформирование так называемой армии обороны и принятие азербайджанского гражданства той частью армянского населения, которая останется здесь жить.

Однако проблема в том, что для властей в Степанакерте и для значительной части местного армянского населения перспектива перехода под суверенитет Азербайджана не просто неприемлема — это вопрос жизни и смерти, экзистенциального выбора. Неудивительно, что в непризнанной НКР выразили неудовлетворенность переговорами в российской столице, предъявив претензии как Еревану, так и Москве

«Результаты трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана нас не устраивают»,— написал в соцсетях глава НКР Араик Арутюнян.

В свою очередь, госминистр НКР Гурген Нерсисян напомнил о «праве на самоопределение» и обвинил армянское руководство в том, что его усилиями «планка диалога Баку—Степанакерт снижена до немыслимого уровня». Не устраивает его и подход России, которая, по его словам, «не дает объективного решения сложившейся катастрофической ситуации».

Какой же может быть развязка этой драмы и не станет ли драма трагедией? После победы во второй карабахской войне президент Алиев исходит из того, что историю пишут победители, и дает понять, что в любом случае установит полный контроль над Карабахом. Однако те, кто отказывается жить в составе Азербайджана, говорят, что будут стоять до последнего. В этом случае азербайджанские власти могут прибегнуть к силовому сценарию, из-за чего прольется кровь, и Баку будет обвинен в этнических чистках. Реализация такого сценария грозит сделать победу Азербайджана в Карабахе пирровой, и Баку пока не решается идти дальше угроз.

Короче говоря, ситуация близка к тупиковой. Каждая из сторон выступает со своей «нагорнокарабахской проповедью», и у каждой — своя правда.

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”

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