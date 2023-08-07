Rolls-Royce сложили с акциями

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора расположенного в Сколково ООО ВГТ Юрия Евстигнеева. Топ-менеджер обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество — ему инкриминируется попытка забрать 20% акций АО «Национальная инжиниринговая корпорация» у управляющего партнера акционерного общества Евгения Елфимова. Кроме того, по данным следствия, фигурант требовал у потерпевшего еще и Rolls-Royce. В обмен господин Евстигнеев обещал, что сотрудники ФСБ не станут проводить в отношении господина Елфимова якобы намеченные оперативно-разыскные мероприятия и привлекать бизнесмена к уголовной ответственности. Вину гендиректор не признает, от дачи показаний отказывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве возбудило 26 июля этого года. Поводом для этого послужило заявление в правоохранительные органы управляющего партнера Национальной инжиниринговой корпорации (НИК) Евгения Елфимова. Бывший офицер-десантник Елфимов сейчас как предприниматель занимается комплексным обеспечением информационной безопасности и разработкой программного обеспечения. Помимо АО НИК он является соучредителем ООО «ТИ Хантер».

Как было установлено в ходе предварительного расследования, гендиректор ООО ВГТ (на сайте компании указано, что она занимается проведением фундаментальных исследований в области использования атомной энергии и в области ядерной оружейной продукции, а также разработками в области защиты информации) 52-летний Юрий Евстигнеев в апреле этого года вошел в преступный сговор с пока не установленными следствием лицами и в мае—июне сообщил господину Елфимову, с которым был знаком, что сотрудники управления собственной безопасности ФСБ собираются провести в отношении того оперативно-разыскные мероприятия с последующим привлечением к уголовной ответственности. Пообещав через своих людей уточнить детали якобы проводимого чекистами расследования, господин Евстигнеев, говорится в деле, сообщил, что может замять дело — за 20% акций инжиниринговой корпорации и подержанный Rolls-Royce Wraith стоимостью 13 млн руб.

Господин Елфимов после нескольких бесед с господином Евстигнеевым заподозрил неладное и обратился с заявлением в ФСБ. Ход дальнейших переговоров контролировали оперативники. Первую часть вознаграждения — иномарку — Евгений Елфимов передал для господина Евстигнеева 14 июля в Тишинском переулке столицы, куда он и приехал на Rolls-Royce. Впрочем, ключи от машины и документы на нее у предпринимателя забрал не сам Юрий Евстигнеев, а сотрудник его службы безопасности. Этот момент был зафиксирован на камеру.

Всю следующую неделю господин Евстигнеев продолжал требовать 20-процентный пакет акций, но никакой конкретной информации о якобы ведущейся сотрудниками ФСБ разработке господина Елфимова последнему предоставить так и не смог. В результате 27 июля господин Евстигнеев был задержан по подозрению в покушении на мошенничество, в тот же день ему было предъявлено обвинение.

Ходатайствуя об аресте гендиректора ООО ВГТ, представитель следствия сообщил суду, что причастность господина Евстигнеева к совершенному преступлению подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, а также материалами оперативно-разыскных мероприятий. Кроме того, фигурант дела, по словам следователя, и ранее привлекался к уголовной ответственности: в 2011 году ГУ МВД по Иркутской области возбуждало в отношении бизнесмена уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).

Защита, в свою очередь, просила суд ограничиться мерой пресечения, не связанной с лишением свободы, ссылаясь на то, что у холостого Юрия Евстигнеева, проживающего в коттедже в Истринском районе, на иждивении шесть несовершеннолетних детей. Но суд принял сторону следствия. Сам господин Евстигнеев вину не признает, а от дачи показаний пока отказывается, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.

Юрий Сенаторов