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Коммерсантъ FM
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На кладбище в Белгородской области найдено тело 15-летней девушки, расследуется дело об убийстве

В Белгородской области обнаружили тело 15-летней девушки, которая пропала накануне. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

По данным следствия, 15-летняя девушка ушла гулять из дома в поселке Разумное под Белгородом около 18:00 4 августа и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили сотрудники полиции.

Как сообщает РЕН ТВ, ее тело обнаружили на местном кладбище. По данным Telegram-канала «112», согласно предварительной версии, ее могли убить.

Олеся Павленко

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