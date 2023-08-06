В краснодарском парке спасли тонущую в реке женщину

На пляже парка «Старая Кубань» в Краснодаре спасли тонущую женщину. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

При каких обстоятельствах пострадавшая оказалась в воде – не уточняется. Женщине оказали первую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

ЕДДС напоминает, что все водоемы в Краснодаре не соответствуют санитарным требованиям, поэтому купаться в них запрещено. Кроме того, непосредственно река Кубань характеризуется сильным течением ямами и опасными водоворотами, поэтому купаться в ней еще и опасно, напоминают спасатели.

Александр Орлов

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