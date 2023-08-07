Найти адвоката не смогли ни клиенты, ни следствие

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал по обвинению в мошенничестве столичного адвоката Ахмеда Шамояна. Юрист, по версии следствия, выстроил несложную, но успешно проработавшую несколько лет схему хищений средств граждан через фиктивное оказание юридических консультаций. Получив авансы от нескольких десятков граждан, контора господина Шамояна меняла адреса, телефоны и даже имена консультантов, после чего давала новые объявления об оказании услуг якобы в рамках некоей госпрограммы. Когда обманутые клиенты объединились и подали заявление в полицию, управляющий партнер конторы спрятался уже по-настоящему.

Басманный райсуд по ходатайству ГСУ СКР заочно арестовал зарегистрированного в коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Ахмеда Шамояна на два месяца. Поскольку найти самого господина Шамояна ни следователям, ни судебным приставам не удалось, срок содержания под стражей будет исчисляться с момента его поимки.

Свою юридическую деятельность арестованный начинал в Карачаево-Черкесии, а в 2019 году перешел под юрисдикцию Адвокатской палаты Москвы. Все четыре проведенных в столице года защитник, как пояснил “Ъ” близкий к расследованию источник, сохранял за собой адвокатский статус, но «сколько-нибудь значимых результатов в своей профессиональной деятельности не достиг». По версии следствия, уже в начале 2020 года Ахмед Шамоян с группой единомышленников создал компанию под названием «Московский центр правовой поддержки» и обеспечил ей масштабную рекламу. «Как же мы помогаем потребителям?» — задавали вопрос представители центра и сами же разъясняли потенциальным клиентам, что споры последних по итогам «анализа ситуации и подбора нормативно-правовой базы» будут «урегулированы в досудебном порядке путем проведения медиации». Согласно размещенным в интернете объявлениям, центр специализировался на защите интересов покупателей некачественных товаров. Его консультации пострадавшим предоставлялись «бесплатно в рамках госпрограммы», поэтому в офисах конторы, как утверждали позже сами же обманутые граждане, постоянно стояла очередь. Однако на личном приеме, по словам тех же потерпевших, условия менялись: клиенту предлагали внести предоплату за работу юристов. Аванс почти во всех случаях составлял одну и ту же сумму — 22,5 тыс. руб. Как только деньги вносились в импровизированную кассу, интерес юристов к посетителю сразу пропадал, и на прием вызывался следующий.

Когда же, по словам потерпевших, они пытались вернуть деньги, то им предлагали подписать стандартные бланки, в которых говорилось об отказе от услуг, и дождаться «рассмотрения вопроса» в течение 30 дней. Однако к назначенной дате центр правовой поддержки уже обосновывался по другому адресу.

Потерпевшие назвали следствию по крайней мере десяток мест, в которых они пытались получить консультации. Контора в разное время располагалась на Волгоградском проспекте, улице Фридриха Энгельса, Шаболовке, Шарикоподшипниковой улице и в 1-м Волконском переулке. При этом одновременно менялись не только ее телефоны, но и установочные данные «консультантов». Например, один и тот же юрист назывался Давидом Аликовичем в офисе в Кузьминках, Дмитрием Андреевичем в Лефортово, а когда центр переехал ближе к Самотечной улице, стал уже Данилом Муратовичем. Интересно, что свои фамилии клиентам юристы вообще не называли и даже в договорах указывали только имена и отчества.

Стоит отметить, что на протяжении тех лет, что действовал центр, его обманутые клиенты обменивались печальным опытом в соцсетях. «Обещают много, говорят красиво, работают плохо,— сообщила, например, одна из пострадавших.— Дело мое копеечное было: из кольца за 1,5 тыс. выпал камень, а менять его отказались. После обращения к юристу Антону не стало ни кольца, ни денег — влетела я на 21 тыс.».

Только в минувшем июле, по данным потерпевших, один из них догадался собрать клиентов центра вместе и подать в полицию сразу 34 жалобы на совершенные хищения. Между тем привлечь к ответственности сотрудников сомнительной конторы полицейские не смогли. Еще на стадии доследственной проверки выяснилось, что фирмой управляет действующий московский адвокат Ахмед Шамоян, наделенный в соответствии со ст. 447 и ст. 448 УПК РФ «дополнительными уголовно-процессуальными гарантиями». Возбудить уголовное дело против обладающего специальным статусом юриста по закону мог только руководитель регионального следственного органа СКР или приравненный к нему по статусу сотрудник центрального аппарата комитета. Так уголовное дело о мошенничестве оказалось в ГСУ СКР, однако к этому времени адвокат Шамоян успел в очередной раз сменить свои адрес, телефоны, а возможно, и установочные данные.

Сергей Машкин