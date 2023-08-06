«КУБ-строй» построит в Петербурге пожарное депо за полмиллиарда рублей

ГКУ «Фонд капстроительства и реконструкции» (ФКСР) определило подрядчика для строительства пожарного депо на территории предприятия «Ручьи», им стало ООО «КУБ-Строй», следует из данных Единой информационной системы «Закупки».

До этого контракт получило московское ООО «АтонСтрой», но в фонде выяснили, что один из контрактов, указанных в портфеле госзаказа компании, оказался недействительным. Цена контракта при этом выросла до максимальной — с 511,2 млн рублей до 555,6 млн руб.

После победы «АтонСтрой» была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что контракт для АО «Невинномысский Азот» компания не выполняла, однако указала его как существующий.

ООО «КУБ-строй» учреждено в 2007 году в Петербурге. В 2022 году компания отчиталась о выручке в 391,3 млн рублей при чистой прибыли 2,7 млн рублей.