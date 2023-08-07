«Ленинградец» неудачно съездил в Сибирь

Футбольный клуб «Ленинградец» потерпел первое поражение в чемпионате Первой лиги по футболу. Причем с крупным счетом — команда, которую возглавляет известный в прошлом футболист Сергей Кирьяков, уступила в гостях «Тюмени» 0:4. Произошло это в четвертом туре. Ничто не предвещало такого результата. Тем более что в стартовых матчах команда из Ленинградской области встречались с более именитыми соперниками и не ударила лицом в грязь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Команда «Ленинградец», которую возглавляет известный в прошлом футболист Сергей Кирьяков, потерпела первое поражение в чемпионате Первой лиги по футболу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Команда «Ленинградец», которую возглавляет известный в прошлом футболист Сергей Кирьяков, потерпела первое поражение в чемпионате Первой лиги по футболу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Ленинградец» оформил выход в Первый дивизион российского футбола по итогам минувшего сезона, выиграв свою группу во Второй лиге. Событие это шумно отпраздновали на «Петровском». Тогда же генеральный директор клуба, созданного летом 2018 года, Игорь Левит сообщил о том, что главная задача «Ленинградца» — закрепиться на новых рубежах. Для этого нарастили бюджет клуба — со 150 млн рублей до 250 млн. Как могли, усилили состав команды. «Ленинградец» не приобретает игроков за деньги — усиливается теми, у кого завершились контракты с предыдущими клубами. Так что звучных фамилий среди приобретений не было. За исключением 31-летнего центрального защитника Максима Беляева. С ним тренер «Ленинградца» Кирьяков работал еще в тульском «Арсенале», когда тренировал эту команду в середине нулевых. На счету Беляева — матчи за московский «Локомотив», одна игра за сборную России.

Больших потерь в межсезонье «Ленинградец» не понес. Можно отметить только уход в «Урал» молодого форварда Игоря Дмитриева, сына известного в прошлом нападающего «Зенита», ЦСКА и московского «Спартака» Сергея Дмитриева, чемпиона СССР и России. Клуб не хотел терять перспективного игрока, но в контракте Дмитриева была опция выкупа, и «Урал» ей воспользовался, заплатив за форварда €170 тыс. Это самый крупный трансфер в истории «Ленинградца».

Именно в атаке у клуба и возникли проблемы на старте сезона. В первом матче «областные» увезли нулевую ничью из Тулы, где встретились с «Арсеналом», одним из претендентов, как тогда казалось, на выход в Российскую премьер-лигу. Причем на 85-й минуте Максим Левин, один из новичков команды, пришедший в «Ленинградец» из «Мурома», клуба Второго дивизиона, не реализовал 11-метровый. В следующем туре «Ленинградец» исправился. Снова игра на выезде — в «Красноярске» с «Енисеем». Снова пенальти в ворота хозяев ближе к концовке игры. На этот раз полузащитник Эдуард Суханов был точен.

Интересным тестом для «Ленинградца» стал матч на «Петровском» с «Родиной» — одним из фаворитов турнира. У московской команды был шанс уже летом пополнить ряды РПЛ, но по сумме стыковых матчей она уступила «Пари НН» (0:3, 2:0), который и остался в элите. «Родина» предпринимает еще одну попытку подняться на ступеньку выше в иерархии российского футбола. Тренирует команду, кстати, Дмитрий Парфенов, бывший игрок московского «Спартака» и сборной Украины — тот самый, который тренировал «Тосно», еще один клуб из Ленобласти. «Тосно» под руководством Парфенова в 2018 году сенсационно выиграл Кубок России, но сразу после этого развалился из-за финансовых проблем. У команд Парфенова узнаваемая игра — похожая на ту, в которую играл «Спартак» в девяностых. Однако в матче с «Родиной» хозяевам «Петровского» удалось добыть ничью — 1:1, они даже заставили соперника отыграться.

Первая «авария» случилась у «Ленинградца» в субботу, когда он проиграл «Тюмени» на ее поле. Причем сибиряки — тоже дебютанты этого сезона Первой лиги, играли до этого во Второй. Но удачно начали чемпионат, в частности, обыграв на своем стадионе «Химки» (2:1), которые тоже хотят вернуться в РПЛ. Непонятно, что случилось с защитой «Ленинградца» в этот день, но в первом тайме она прозевала подключение центрального защитника «Тюмени» в свою штрафную во время углового. Такая же картина повторилась в начале второго тайма, когда команды вышли из раздевалки. Исход встречи был предрешен. Сергей Кирьяков попытался взбодрить свою команду заменами, но она так и ничего не создала толком в атаке, пропустив до финального свистка еще два мяча.

После матча местные журналисты терзали тренера «Ленинградца» вопросами на тему, хочет ли он, чтобы «Ленинградец» был похож на какую-то из команд чемпионата Германии, где много лет играл Кирьяков. Тот объяснял, что в Бундеслиге несколько другой класс игроков. Он строит игру команды исходя из тех, кто есть в заявке. Пока ничего страшного не произошло — «Ленинградец» получил хороший урок. Дальше надо смотреть, хватит ли ему своих ресурсов вести борьбу в Первой лиге так, чтобы это хотя бы не грозило возвращением во Второй дивизион. Это в планы руководителей «Ленинградца» не входит.

Следующий матч чемпионата Первой лиги команда проведет против ярославского «Шинника» на «Петровском» 12 августа.

Кирилл Легков