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Коммерсантъ FM
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Главной угрозой для Британии назван Иран

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман считает, что самую серьезную и непосредственную угрозу национальной безопасности страны представляют правительство Исламской Республики Иран и Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на лицо, близкое к министру.

«Иранская угроза — то, что сейчас нас беспокоит больше всего,— цитирует газета своего источника.— Это очень серьезная проблема, поскольку их аппетиты растут и они становятся все агрессивнее. Они чрезвычайно защитительно настроены по отношению ко всем, кто выступает против их режима, и хотят просто раздавить их».

По данным министра, КСИР усиливает свою активность на территории Соединенного Королевства, внедряясь в ряды или вербуя членов организованных преступных группировок, целями которых становятся оппоненты иранского режима в Британии.

Как отмечается, еще в конце прошлого года служба контрразведки MI5, официально подчиняющаяся МВД страны, объявила о том, что Тегеран стоит как минимум за 10 покушениями на убийство или похищение. Уже в текущем году Скотленд-Ярд поднял эту цифру до 15. Примерно тогда же вещание из Лондона прекратил иранский оппозиционный телеканал Iran International: полиция сообщила его сотрудникам, что не сможет обеспечить их безопасность.

Среди прочих свидетельств активизации деятельности Ирана в Соединенном Королевстве называют и участившиеся контакты представителей КСИР со студентами-мусульманами в Британии. В частности, утверждает The Sunday Times, не так давно Исламская студенческая ассоциация, которая, как представляется, находится под полным контролем КСИР, устроила телеконференцию между студентами-мусульманами и высокопоставленными представителями КСИР. Телемост смотрели «десятки тысяч человек».

В Британии неоднократно вставал вопрос о признании Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, однако от этой идеи всякий раз отказывались под давлением Министерства иностранных дел страны, считающего, что после такого шага о каком бы то ни было восстановлении британо-иранских отношений можно будет забыть навсегда.

Андрей Келекеев

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