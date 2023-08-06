Задержан глава исправительного центра ГУФСИН в Ачинске

Начальник ФКУ «Исправительный центр № 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю» подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Как считает следствие, подозреваемый в период с октября 2022 года по 11 апреля 2023 года направил нескольким строительным компаниям в Ачинске письма с требованиями передать стройматериалы для ремонта в исправительном центре. Передать их предлагалось под видом благотворительной помощи учреждению. В случае отказа глава исправительного центра сообщил, что уволит осужденных исправцентра, выполнявших трудовые обязанности в стройкомпаниях.

Дело было возбуждено по материалам УФСБ по региону. Подозреваемый был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фигуранту дела грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее стало известно об аресте в Новосибирске заместителя исправительной колонии ИК-18 Александра Козлова, в отношении которого расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он требовал от заключенных покупать стройматериалы за свой счет и ремонтировать его служебный кабинет.

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Оксана Павлова