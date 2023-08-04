Арестован замначальника ИК, заставлявший осужденных ремонтировать свой кабинет

Октябрьский райсуд Новосибирска заключил под стражу до 3 октября заместителя исправительной колонии ИК-18 Александра Козлова, в отношении которого расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий. Информация об этом размещена в аккаунте судов Новосибирской области в соцсети «Вконтакте».

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Преступление выявили сотрудники новосибирских управлений ФСБ и ФСИН России. По предварительным данным, тюремщик требовал от заключенных покупать стройматериалы за свой счет и ремонтировать его служебный кабинет. В общей сложности, указывается в материалах суда, в магазине «Леруа Мерлен» были приобретены и доставлены в исправительное учреждение материалы и инвентарь почти на 250 тыс. руб. Следствие квалифицировало это по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). О том, признал ли вину замначальника колонии, не известно.

ИК-18 строгого режима находится в Октябрьском районе Новосибирска. В ней содержатся заключенные,

впервые отбывающие наказание. В разное время там отбывали срок Александр Кривобоков, известный как «новосибирский отравитель», бывший руководитель управления Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу Леонид Баклицкий, экс-мэр Бердска Илья Потапов. Оба были осуждены за взяточничество.

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Илья Николаев